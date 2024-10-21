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Театр кукол

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2024
Спецпроект
Боги, мизантропы и курьеры. Обзор премьер нового сезона в пермских театрах
Критик Григорий Ноговицын посмотрел новые драматические спектакли и рассказал, чего от них ждать.
Пермский театр кукол вновь ищет поставщика премиального кроссовера
Итоги закупки подведут 19 августа.
6 августа 2024, 07:02
Пермский театр кукол разработает тифлокомментарии к шести своим спектаклям
Кукольный выиграл два гранта на организацию тифлокомментирования.
9 июля 2024, 10:04
Спецпроект
Мистическая Пермь. Где увидеть кикимору, волка-оборотня и как попасть к Аиду
Почему не стоит экономить на строительстве, искать тайные ходы и возводить дома в «нехороших» местах.
В Перми за миллион рублей отремонтируют пересыльную тюрьму
Победителя аукциона объявят 22 апреля.
12 апреля 2024, 07:12
Пермский театр кукол обещает зрителям в 2024 году четыре премьеры
Первая из них состоится уже в марте.
15 января 2024, 05:32
2014
Худруком Пермского театра кукол стал режиссер из Белоруссии
В конкурсе участвовали десять кандидатов.
11 сентября 2014, 03:01
2013
Пермяки направили в прокуратуру запрос о деятельности хасидской общины
Горожане просят разобраться с использованием помещений Театра кукол под религиозные нужды.
7 ноября 2013, 10:04
2012
Театр кукол встретил весну премьерой «Вперёд, котёнок!»
Первый показ спектакля-притчи состоялся 29 февраля 2012 года.
1 марта 2012, 09:06
2011
Сегодня Игорю Тернавскому исполняется 70 лет
Руководителю пермского театра кукол предстоит отпраздновать сразу два юбилея: свой и театральный.
26 августа 2011, 06:22
В подвале кукольного театра покажут застенки НКВД
В создании музея «истории тюрьмы НКВД» примут участие сотрудники ГУФСИН. Атмосфера обещает быть устрашающей.
13 августа 2011, 04:58
В здании пермского театра кукол создадут тюремный музей
Уже в конце июля здесь поставят настоящие тюремные решетки.
18 июля 2011, 06:46

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