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Театр оперы и балета

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Октябрь
Пермская опера из-за окончания лицензии на три спектакля покажет их в последний раз
23 октября, 11:18
Мэр Перми сходил с женой в оперный театр, ему тут же написали о недоступности билетов
12 октября, 06:47
В Перми за месяц работы каршеринга водители автомобилей устроили девять ДТП
5 октября, 11:04
Сентябрь
Пермский театр оперы и балета покинули два солиста. Какие изменения еще произошли?
11 сентября, 05:39
Главный хормейстер Пермского оперного покидает театр
5 сентября, 15:49
Первокурсники смогут сходить на спектакль Пермского оперного театра за рубль
2 сентября, 12:08
Август
Пермский театр оперы и балета начнет новый сезон с легендарного «Фауста»
9 августа, 07:58
Июль
Видео. Пермяк избил артиста оперного театра у ЦУМа. Позже он напал на другого мужчину
6 июля, 06:48
Жители Пермского края первыми в стране увидели «Культурную комедию»
Особое внимание в фильме было уделено природе и культурному наследию Пермского края.
1 июля, 08:08
Май
Forbes назвал пермскую балерину новой звездой российского балета
6 мая, 05:06
«Очевидно, что так и должно быть». В Перми партию черных лебедей исполнят мужчины
К такому решению хореограф пришел из-за подготовки к гастролям в Китае.
3 мая, 08:28
Апрель
Следователи назвали причину смерти пермского гримера Сергея Мухина
11 апреля, 05:43
Пермский балет откроет XXIII Международный фестиваль балета DANCE OPEN в Петербурге
Постановка «Ярославна» стала самой масштабной для пермского оперного в этом сезоне.
3 апреля, 12:25
Март
В пермском оперном театре случилось короткое замыкание
Никто не пострадал.
28 марта, 06:50
В Перми погиб один из ведущих гримеров России Сергей Мухин
По данным наших источников, мужчина попал под поезд
21 марта, 14:51
Февраль
Участниками пермского конкурса «Арабеск» станут артисты из 14 стран
Также заявились участники из 26 городов России.
19 февраля, 07:33
В Перми на пожаре погибли известный фотохудожник Станислав Ожигов и его сын Ян
12 февраля, 11:56
Пермский театр оперы и балета покажет онлайн-трансляцию оперы «Золотой петушок»
10 февраля, 11:38
Выступал в Пермской опере четверть века. Ушел из жизни солист театра Павел Рейман
10 февраля, 07:58
Январь
В труппе Пермского театра оперы и балета будут выступать танцовщики из Бразилии
30 января, 08:07

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