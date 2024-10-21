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Театр-театр

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Октябрь
Спецпроект
Боги, мизантропы и курьеры. Обзор премьер нового сезона в пермских театрах
Критик Григорий Ноговицын посмотрел новые драматические спектакли и рассказал, чего от них ждать.
Сентябрь
Театр-Театр объявил кастинг артистов для новой детской сцены
30 сентября, 08:35
Детская сцена, кафе и школа для актеров. Как изменится одна из «пирамид» на Крисанова
9 сентября, 04:54
Август
На время проведения «Ночи города» в центре Перми ограничат движение транспорта
19 августа, 05:51
В центре Перми продолжается фестиваль уличных театров «Флюгер»
11 августа, 05:38
Стало известно, почему на эспланаде в Перми отключили фонтан
9 августа, 08:34
В Перми фонтан перед зданием Театра-Театра затопил городские улицы
8 августа, 09:54
Июль
Заслуженный артист России умер в Перми после долгой болезни
Актеру было 78 лет.
26 июля, 12:04
В Перми умерла народная артистка России Лидия Аникеева
Актриса сыграла около сотни ролей в пермском «Театре-Театре».
24 июля, 13:14
Театр-Театр представит светомузыкальное шоу фонтанов в честь закрытия сезона
12 июля, 04:59
Премьера первого спектакля на новой площадке Театра-Театра состоится в 2024 году
3 июля, 09:32
В Перми до конца года Театр-Театр запустит новую площадку в «Пирамиде»
Ранее власти Перми передали здание театру.
2 июля, 07:56
Июнь
Пермский театр приостановил запуск новой сцены в парке имени Горького
Причиной стало отсутствие правового статуса земли в парке.
26 июня, 09:26
Администрация Перми передала «малую пирамиду» на эспланаде Театру-Театру
3 июня, 10:22
Май
Фестиваль «Тайны горы Крестовой» откроет 29 июня мюзикл пермского Театра-Театра
21 мая, 03:33
«Очевидно, что так и должно быть». В Перми партию черных лебедей исполнят мужчины
К такому решению хореограф пришел из-за подготовки к гастролям в Китае.
3 мая, 08:28
Апрель
На 82-м году жизни в Перми скончался заслуженный артист России
Анатолий Нагогин служил в Пермском Театре-Театре с 1971 года.
22 апреля, 16:06
Стало известно, сколько получает директор Театра-Театра в Перми
8 апреля, 12:04
Март
Пермский театр кукол хочет купить премиальный кроссовер за 3,6 миллиона рублей
В ходе торгов цена автомобиля может снизиться.
5 марта, 08:49
Стало известно, когда закроется каток у Театра-Театра в Перми
4 марта, 06:03

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