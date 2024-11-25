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2024
На пожаре в Перми 24 ноября погибла женщина
25 ноября, 05:38
Зима близко. Чем будут чистить от снега пермские дороги
21 октября, 06:12
В Перми закончился первый этап отбора перевозчиков
2 октября, 09:24
Власти Перми ищут перевозчиков на 14 автобусных маршрутов
11 сентября, 09:54
На пожаре в тепловом коллекторе в Березниках погиб мужчина
6 сентября, 10:47
Уже осенью цены на айфоны в Перми резко вырастут. Объясняем почему
3 июля, 09:23
Минтранс Пермского края объяснил, почему так плохо убирают снег с улиц
13 февраля, 11:15
Мэрия Перми объяснила, зачем уничтожает технику Apple
13 февраля, 09:29
Пермские власти выбрали компанию для уничтожения техники Apple
6 февраля, 05:37
В долине реки Егошиха Перми вырубают деревья и засыпают овраг
24 января, 12:26
2023
В Пермском крае ЧП в шахте, погиб человек
В шахте на Усть-Яйвинском руднике в Пермском крае обрушилась кровля, в результате ЧП погиб один человек, сообщили в региональном МЧС.
11 октября 2023, 21:01

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