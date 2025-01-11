properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Техника безопасности

Выбрать дату
2025
Экс-инструктор осужден за гибель пермского туриста в экстрим-парке
11 января, 13:10
2024
В ДК в Ильинском округе появятся системы экстренного оповещения
Но произойдет это только через два года.
5 сентября 2024, 15:11
Кунгурскую пещеру закроют из-за нарушений техники безопасности
Какие именно нарушения недропользования были допущены ООО «Сталагмит экскурс», не указывается.
30 января 2024, 11:47
2023
За гибель туриста из Пермского края будут судить 18-летнего инструктора
Парню грозит срок в колонии или крупный штраф.
16 декабря 2023, 10:07

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика