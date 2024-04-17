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Технопарк

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2024
Пермский край вошел в топ-10 субъектов России по количеству электротранспорта
17 апреля, 12:22
2023
«Технопарк Пермь» ищет новую площадку в центре города
Проект временно прекратил свою работу в начале месяца из-за сложностей с арендой.
26 января 2023, 06:31
«Технопарк Пермь» закрылся из-за окончания сроков аренды помещений на улице Стахановской
Идут поиски нового помещения для работы проекта.
12 января 2023, 04:48
2022
Первый пермский технопарк может закрыться до конца года
У собственников технопарка не получается найти компромисс с собственниками арендуемого помещения.
8 декабря 2022, 05:13

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