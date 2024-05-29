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Телебашня

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Пермскую телебашню подсветят в честь Дня защиты детей
29 мая, 12:26
Пермяки останутся на один день без ТВ и радио из-за работ на телебашне
22 мая, 11:57
На пермской телебашне появится праздничная подсветка
23 февраля и 8 марта пермяки и гости города увидят праздничные сценарии светового оформления.
20 февраля, 12:43
2023
С сегодняшнего дня на Пермской телебашне покажут световое новогоднее шоу
Наблюдать праздничную подсветку можно до старого Нового года.
25 декабря 2023, 09:32
Завтра пермскую телебашню подсветят цветами белорусского флага
«Флаговая» подсветка приурочена к празднику.
7 декабря 2023, 07:31
В Перми появилась странная башня. Никто не знает, что это
19 сентября 2023, 10:28
Завтра пермскую телебашню подсветят в честь Дня памяти и скорби
Пермяки и гости города увидят цвета вечного огня.
21 июня 2023, 11:53
2022
Пермская телебашня все праздники будет подсвечена световым шоу
Включат праздничную подсветку уже завтра, 28 декабря.
27 декабря 2022, 12:13
Телебашню Перми в честь Дня образования Пермского края «раскрасят» в цвета российского флага
Такое украшение телебашни будет временным, это подсветка. Пермяки смогут ее увидеть сегодня, 4 декабря, с 18 часов до полуночи.
4 декабря 2022, 12:01
В эти выходные пермскую телебашню подсветят к праздникам
В субботу – ко Дню неизвестного солдата, в воскресенье – в честь Дня рождения Пермского края.
1 декабря 2022, 10:54
Сегодня в Перми телебашня станет зеленой
20 ноября 2022, 07:01

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