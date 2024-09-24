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Телефонные мошенники

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Сентябрь
Мошенники выдают себя за врачей и крадут деньги пермяков. Схема обмана
16 сентября, 03:39
Июль
Мошенники вновь притворяются кем-то другим и обманывают пожилых пермяков
1 июля, 03:44
Май
Телефонные мошенники добрались до участников СВО и их родных. Как они обманывают?
23 мая, 05:25
Розыгрыши, инвестиции и псевдо-начальники: как мошенники обманывают людей в 2024 году
21 мая, 08:08
В Перми подростка и его знакомого будут судить за мошенничество. Что они сделали
8 мая, 04:59
Апрель
Телефонные мошенники продолжают обманывать жителей Перми. Что нужно знать
26 апреля, 13:39
Пермяков предупреждают о новой схеме обмана с полисом ОМС
25 апреля, 03:51
В Прикамье подростков задержали за работу на мошенников. Что они делали
23 апреля, 05:50
Курьер мошенников из Прикамья украл сотни тысяч рублей, но сам заработал копейки
23 апреля, 04:30
Курьера из Прикамья отправили в колонию на 6 лет за работу на мошенников
Парень забирал деньги у пенсионеров.
19 апреля, 03:40
Пермский врач лишился 6 миллионов рублей и золотых монет из-за страха потерять деньги
17 апреля, 06:25
Мошенники научились говорить голосом губернатора Пермского края
12 апреля, 07:47
Пермский пенсионер помог задержать 19-летнюю мошенницу из Москвы
12 апреля, 06:44
Пермяк за два дня обманул семерых пенсионеров на 1,5 миллиона рублей
12 апреля, 03:50
Пермячка через суд вернула 290 тысяч рублей, которые она перевела мошенникам
Потерпевшая хотела заработать на инвестициях.
11 апреля, 08:13
Пермяк лишился 12 миллионов рублей после знакомства с девушкой. Как он потерял деньги
9 апреля, 06:51
Пермячка лишилась трех миллионов рублей из-за желания заработать на ставках
4 апреля, 06:23
Март
В Перми банду газовиков мотивировали на хорошую работу ударами рыбой по лицу
У мошенников, обманувших сотни людей, была необычная система мотивации.
22 марта, 06:28
Пенсионерка, взорвавшая петарду в Перми, планировала кинуть ее в членов УИК
Пенсионерка рассказала, что ее толкнуло на поступок.
21 марта, 11:45
Пермячка после звонка мошенников лишилась квартиры и огромной суммы денег
20 марта, 05:23

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