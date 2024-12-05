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Телефонный мошенник

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Декабрь
Мошенники от лица главного санитарного врача Прикамья просят денег на медикаменты
5 декабря, 12:18
Май
Подросток из Челябинска приехал в Пермский край, чтобы помочь мошенникам
2 мая, 06:53
Апрель
Молодого жителя Прикамья отправили в колонию на огромный срок за работу на мошенников
24 апреля, 10:50
Курьера из Прикамья отправили в колонию на 6 лет за работу на мошенников
Парень забирал деньги у пенсионеров.
19 апреля, 03:40
Март
Украл 365 тысяч рублей. Мошенника будут судить за обман таксистов из Пермского края
12 марта, 03:24
Январь
Пермские полицейские задержали мошенника, обманувшего 117 человек. Как он действовал
22 января, 05:47
18-летнего студента из Прикамья будут судить за обман пенсионеров
5 января, 07:19

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