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Телефонный террорист

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2024
Сообщения о готовящихся атаках на школы в Полазне оказались ложными
23 октября 2024, 07:48
В Перми из-за угрозы теракта эвакуировали вуз
17 октября 2024, 16:36
2015
Полицейские нашли пермяка, «заминировавшего» дом в Индустриальном районе
Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Ему может грозить до трех лет лишения свободы.
29 января 2015, 04:42
2013
Мужчину, сообщившего о бомбе в пермской школе, задержали
Хулигана задержали в состоянии сильного алкогольного опьянения.
10 января 2013, 02:53
2012
В Соликамске задержали «телефонного террориста»
Минутная забава может стоить молодому человеку трех лет лишения свободы.
21 декабря 2012, 03:31
Утро в аэропорту «Большое Савино» началось с эвакуации
Неизвестный сообщил о якобы заложенном взрывном устройстве.
5 марта 2012, 03:10
Решив развлечься, школьники из Гамово сообщили о бомбе в жилом доме
У полицейских ушло несколько месяцев на то, чтобы установить личность подозреваемых.
27 февраля 2012, 07:37
Жительница Оханска «заминировала» автовокзал, чтобы остановить возлюбленного
Не найдя другого способа удержать мужчину дома, женщина решила не дать ему уехать в Пермь.
24 февраля 2012, 06:29
Обещавший взорвать «Столицу» телефонный «террорист» звонил с таксофона
Полиция до сих пор ведет розыск хулигана, заставившего выйти на мороз посетителей и персонал торгово-развлекательного комплекса.
17 февраля 2012, 05:53
ТЦ «Столица» эвакуирован из-за угрозы взрыва
Мужчина потребовал 1,5 тысячи рублей, угрожая в противном случае взорвать торговый центр.
16 февраля 2012, 11:26
Решив развлечься, безработный пермяк сообщил о «бомбе» на Перми Второй
Недавно освободившемуся из тюрьмы гражданину грозит до трех лет лишения свободы.
17 января 2012, 09:01
2011
Пермяк, сообщивший о пяти взрывных устройствах, отделался штрафом
Житель Орджоникидзевского района «заминировал» жилые дома в пяти районах города.
29 декабря 2011, 09:55
В Кунгуре мужчина отомстил бывшим коллегам, сообщив о бомбе
«Телефонный террорист» заминировал Дворец культуры после того, как его не пустили посмотреть новогодние репетиции.
21 декабря 2011, 06:00
14-летний пермяк сообщил о бомбе в здании Сбербанка
«Телефонный террорист» задержан и отпущен под подписку о невыезде.
19 декабря 2011, 04:44
Неизвестный сообщил о бомбе, заложенной в одном из банков Перми
Взрывчатых веществ в указанном месте обнаружено не было. Теперь «шутника» разыскивает полиция.
7 декабря 2011, 07:33
В Лысьве телефонный хулиган «заминировал» школу
«Террористом» оказался 22-летний житель города, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.
16 ноября 2011, 06:39
2010
В одном из домов в Култаево искали бомбу и связанную женщину
В правоохранительные органы позвонил мужчина и сообщил, что в одной из квартир жилого дома находится взрывное устройство, которой сработает через 30 минут.
10 августа 2010, 04:43

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