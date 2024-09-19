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2024
Фото. Два актера из Пермского края «засветились» в криминальной комедии на ТНТ
У каждого за плечами — большой список ролей.
19 сентября 2024, 06:01
Свадьба в авиационном стиле. Две пары из Перми поженились в эфире популярного телешоу
23 августа 2024, 07:41
2023
Яйцо дракона и посикунчики. Новый выпуск шоу «100 мест, где поесть» сняли в Перми
В ходе телепередачи ресторатор оценил пермскую кухню и посетил небанальные достопримечательности.
23 декабря 2023, 04:02
2015
Роскомнадзор выдал телеканалу CNN лицензию на вещание в России
Теперь российская дочка CNN сможет заключать договор и с кабельными операторами, и с операторами спутникового вещания.
24 марта 2015, 05:17
2010
Телеканал Disney теперь появился и в России
Российские дети и подростки будут вести информационно-развлекательные передачи.
11 августа 2010, 06:55

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