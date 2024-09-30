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2024
книги билайн запустили голосовой поиск и поштучную продажу книг
Сервис регулярно пополняет свои коллекции и радует пользователей ожидаемыми и интересными новинками.
30 сентября, 11:14
В билайне стартовал предзаказ на iPhone 16
17 сентября, 11:25
Оператор билайн запустил защиту от телефонных мошенников в мессенджерах
24 июля, 06:34
Ребенок в смартфоне? Два правила от психолога «билайн университета» для всей семьи
31 мая, 07:46
К лету готов! Собери свой летний комплект со смартфоном и оплаченной связью в билайне
20 мая, 10:58
Оператор билайн ускорил мобильный интернет в пермском ТРЦ «iMALL Эспланада»
22 апреля, 10:33
Аналитика МТС RED: перед 8 Марта число фишинговых атак выросло на 27%
7 марта, 09:47
В билайне можно получить второй смартфон в подарок
8 февраля, 10:08
2023
Сервис «билайн. аналитика» составил топ-10 самых популярных приложений среди россиян
28 декабря 2023, 05:09
Популярные модели Infinix, Xiaomi, Tecno по специальной цене стали доступны в билайне
Оператор билайн запустил новое предложение «3 в 1: Комплект выгоднее смартфона».
10 августа 2023, 09:58
Больше 3 млн клиентов билайна выбрали флагманское решение компании — Тариф UP
С момента запуска Тарифа UP прошел ровно год.
20 июля 2023, 14:26
Стало известно, куда пермяки отправляются на летний отдых в этом году
20 июля 2023, 07:04
Какие товары и услуги можно оплатить с баланса телефона?
19 июля 2023, 09:50
Пермякам стали доступны новые экосистемные тарифы от МТС
Новые тарифы просты с точки зрения наполнения и названий.
17 июля 2023, 12:51
Жители Прикамья стали чаще покупать умные устройства для дома
Мода на использование умных гаджетов в быту набирает популярность преимущественно в Перми и Березниках.
18 апреля 2023, 08:51
МТС объявила о глобальном ребрендинге
У бренда появляется новая архитектура, позиционирование, новый логотип и визуальный язык в целом, а также уникальная айдентика для отдельных продуктов.
30 марта 2023, 10:06
Покупателей бытовой техники в Прикамье проинформирует МегаФон Хаб
Цифровое информирование в регионе уже запущено в Перми, Лысьве, Чайковском, Чернушке и Чусовом.
28 марта 2023, 11:30
Мистика или история: в какие кинолокации Пермского края влюбились туристы
Интерес туристов к пермским местам, где проходили кинематографические съемки, вырос почти в 3 раза.
14 марта 2023, 10:09
Пользователи новой соцсети VMIRE смогут авторизовываться с помощью «Мобильного ID»
Mobile ID не только ускоряет процесс авторизации и регистрации, но и снижает вероятность взлома аккаунта мошенниками.
9 марта 2023, 12:59
Поставщик ИТ-услуг beeline cloud представляет облачный сервис корпоративных коммуникаций Cloud MailGate
Сервис подойдет компаниям с высокими требованиями к уровню защищенности данных.
28 февраля 2023, 10:38

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