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Ноябрь
На Первом канале вышли «Непутёвые заметки» о Пермском крае
5 ноября, 07:51
Октябрь
Пермский продавец обуви снялся в шоу «Остров сокровищ. Знаки судьбы» на СТС
30 октября, 10:39
Пермский блогер станет участником шоу пермской актрисы на федеральном канале
7 октября, 13:15
Сентябрь
Пермский бариста рассказал о краже квартиры в шоу «История на миллион» на ТНТ
14 сентября, 08:05
Август
Свадьба в авиационном стиле. Две пары из Перми поженились в эфире популярного телешоу
23 августа, 07:41
Июль
Пермячка снялась в мистическом шоу «Место силы» на ТНТ
30 июля, 12:22
Июнь
Финалистом телешоу «Суперниндзя. Дети» стал 14-летний пермяк Лев Барях
24 июня, 07:58
Ноябрь 2023
Выпуск известного телешоу «Квартирный вопрос» впервые сняли в Перми
Увидеть передачу можно будет в эту субботу.
30 ноября 2023, 05:37

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