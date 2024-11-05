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Телевидение

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Ноябрь
На Первом канале вышли «Непутёвые заметки» о Пермском крае
5 ноября, 07:51
Октябрь
Пермский продавец обуви снялся в шоу «Остров сокровищ. Знаки судьбы» на СТС
30 октября, 10:39
Четыре деревни и села Прикамья лишатся телевидения и радио
23 октября, 05:51
Пермский блогер станет участником шоу пермской актрисы на федеральном канале
7 октября, 13:15
Сентябрь
Солнце помешает пермякам смотреть телепередачи
26 сентября, 05:40
Пермяков вновь лишат телевидения и радио
4 сентября, 12:24
Июль
Пермячка снялась в мистическом шоу «Место силы» на ТНТ
30 июля, 12:22
Часть жителей Пермского края временно останутся без телевидения и радио
10 июля, 06:28
Июнь
Пермяков предупреждают о краткосрочных отключениях телевидения и радио
13 июня, 12:09
На следующей неделе часть жителей Прикамья останутся без телевидения и радио
5 июня, 04:53
Май
Два города и один поселок Пермского края временно останутся без телевидения и радио
17 мая, 02:53
Жители Прикамья на следующей неделе останутся без телевидения и радио
2 мая, 12:02
Апрель
Подростки из Перми снялись в шоу «Суперниндзя. Дети» на телеканале СТС
23 апреля, 08:30
Жителей Прикамья вновь оставят без телевидения и радио
17 апреля, 12:03
Жителей Перми, Добрянки, Краснокамска и Нытвы лишат телевидения и радио
11 апреля, 06:18
Март
В Прикамье на следующей неделе будут отключать телевидение и радио
27 марта, 13:11
«Я тяжелый люкс». Дочь миллионеров из Перми увезли на перевоспитание
8 марта, 12:00
Соликамская модель Виктория Одинцова проиграла в финале шоу «Выжить в Самарканде»
8 марта, 08:13
Февраль
Стало известно, когда пермяки не смогут смотреть телевизор и слушать радио
9 февраля, 11:54
Январь
Команда КВН «Сборная ПГНИУ» прошла кастинг в юмористическое шоу на ТНТ
25 января, 10:36

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