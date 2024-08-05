properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Тело

Выбрать дату
2024
В Перми из реки Мулянка извлекли тело мужчины
Тело спасатели достали из воды в микрорайоне Субботино.
5 августа 2024, 04:32
Из реки Сергинка в Прикамье извлекли тело еще одного мужчины
Очевидцы сообщили, что рядом с селом на реке кружит лодка без людей.
25 июля 2024, 08:59
В Кунгуре из реки Сылва достали тело мужчины
Личность пермяка не установлена.
22 июля 2024, 06:22
В центре Перми в чемодане нашли тело маленького мальчика со следами насилия
Инцидент произошел у дома на ул. Монастырской.
12 июля 2024, 06:29
Суд начал рассматривать дело о сожженной в Октябрьском девочке
В отношении подростка возбуждены три уголовных дела.
13 марта 2024, 12:36
2010
Тело потерявшейся девочки обнаружили через 2 недели
Настя Абракова заблудилась в лесу.
2 сентября 2010, 12:14

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика