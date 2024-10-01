Тело ребенка в чемодане

Спецпроект

Ни с кем не дружил. Что известно о семье убитого в Перми мальчика?

Пока силовики пытаются найти и задержать подозреваемую в убийстве собственного сына 34-летнюю Ирину., журналисты Properm.ru поговорили со знакомыми и соседями женщины.