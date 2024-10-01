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Тело ребенка в чемодане

Тело ребенка в чемодане в центре Перми

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Следователи опровергли информацию о том, что убийцу ребенка признали вменяемой
1 октября, 09:48
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Признавшаяся в убийстве сына пермячка в СИЗО Екатеринбурга ждет этапа на экспертизу
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Обвиняемая в жестоком убийстве сына ждет поездки на психиатрическую экспертизу
2 августа, 10:47
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Обвиняемая в убийстве собственного сына не стала обжаловать арест в СИЗО
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Краевой омбудсмен прокомментировал убийство 9-летнего мальчика в Перми
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Нездоровая привязанность и долги. Ирина Шатова в суде рассказала, почему убила сына
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Обвиняемая в убийстве 9-летнего сына пермячка полностью признала свою вину
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Следствие ходатайствует об аресте пермячки, обвиняемой в убийстве 9-летнего сына
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Фото. Полиция обнародовала ориентировку на мать убитого в Перми мальчика
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Ни с кем не дружил. Что известно о семье убитого в Перми мальчика?
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В Перми неизвестная хотела сбросить тело ребенка в Каму, но оставила у мусорки
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В Перми следователи возбудили дело после обнаружения тела мальчика в чемодане
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