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Температура

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Ноябрь
Аномальное тепло идет в Пермский край из Средиземноморья
22 ноября, 02:34
Октябрь
Зима близко. Будут ли пермяки страдать от холода?
25 октября, 09:26
Пора переобуваться: все, что нужно знать о зимних шинах
15 октября, 09:49
Сегодня днем в Прикамье ожидается потепление до +7°
13 октября, 04:49
В Прикамье ожидается самое сильное с 2016 года для октября похолодание
7 октября, 07:14
Сентябрь
Аномальное тепло продержится в Прикамье до 30 сентября
27 сентября, 02:54
Самым холодным днем месяца в Прикамье будет 23 сентября
23 сентября, 04:01
Стало известно, когда в Прикамье вновь потеплеет до +20°С
19 сентября, 04:54
Стало известно, когда закончится «бабье лето» на севере Пермского края
18 сентября, 08:08
Пятница 13-е в Прикамье может стать самым теплым днем сентября
12 сентября, 02:56
Лето продолжается. В сентябре в Перми будет +25 градусов
11 сентября, 08:20
Этой осенью «бабье лето» в Прикамье будет одним из самых длинных за десятилетия
10 сентября, 11:04
Температура воздуха в Перми 8 сентября побила рекорд 2020 года
9 сентября, 07:07
Пермский метеоролог рассказал, когда в регион придет «бабье лето»
6 сентября дневной температурный фон в Прикамье может подняться до +20°C.
6 сентября, 04:35
Стало известно, когда в Прикамье потеплеет до +22˚С
4 сентября, 07:16
Август
Стало известно, какая погода будет в Пермском крае 2 сентября
30 августа, 13:49
Много солнца и тепла. Погода в Прикамье к концу лета постепенно налаживается
24 августа, 05:39
Ждите солнца. Пермяков ожидает почти неделя тепла без дождей
22 августа, 04:21
Причиной похолодания и ливней в Прикамье станет циклон «Сюзанна»
21 августа, 10:15
В Пермский край придет долгожданное потепление
19 августа, 03:30

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