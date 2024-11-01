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Теодор курентзис

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2024
Организаторы представили программу декабрьского фестиваля «Дягилев+»
1 ноября, 09:46
Дирижер Теодор Курентзис уходит из оркестра Юго-Западного радио Германии
8 июня, 11:37
Дягилевский фестиваль в этом году представит три оперных премьеры
22 февраля, 08:56
Венский фестиваль отменил выступление Теодора Курентзиса
14 февраля, 12:08
2023
На фестивале «Дягилев+» в Перми выступит прима-балерина Диана Вишнёва
Продажа билетов откроется 23 ноября в 16:00.
21 ноября 2023, 11:21
Пермякам предлагают вышить крестиком портрет Теодора Курентзиса
Чтобы вышить маэстро, нужно много ниток темного оттенка.
22 августа 2023, 06:37
Венский Концертхаус останавливает сотрудничество c Теодором Курентзисом из-за СВО
От бывшего художественного руководителя ждут определенного высказывания по поводу российско-украинского конфликта.
28 апреля 2023, 06:40
Теодор Курентзис стал профессором Московской консерватории
Худрук Дягилевского фестиваля дал концерт со студентами МГК.
26 апреля 2023, 08:01
2016
Игорь Гладнев напомнил Теодору Курентзису, что на оперный театр уходит треть бюджета отрасли
Министр культуры ответил на критику со стороны руководителя театра и отметил «исключительное положение» учреждения.
16 февраля 2016, 12:45
2014
Финансирование пермского оперного театра сократили в два раза
Отныне репертуар не только уменьшается, но и должен согласовываться с министерством культуры.
5 сентября 2014, 11:04

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