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Теплоход

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2024
На теплоходе пермской компании умер капитан-механик. Причины трагедии выясняются
25 октября, 07:30
К причалу в Хохловке впервые пришвартовался теплоход. Фото и видео
3 октября, 08:04
В Перми завершается сезон речных прогулок по Каме
10 сентября, 05:36
Суд в Перми вынес приговор капитану теплохода за серьезные травмы пассажира
20 мая, 06:44
В Перми уже в это воскресенье стартует навигация прогулочных теплоходов
На рейсы выйдут три судна.
25 апреля, 04:49
В суд направлено дело об упавшем между теплоходом и пристанью пермяке
13 марта, 14:29
2023
Рейсы по маршруту Березники-Быстрая-Березники отменили из-за поломки теплохода
Судно обещают починить на следующей неделе.
15 августа 2023, 03:02
Буксир снял с мели пермский теплоход «Павел Бажов»
Сейчас судно следует в Никольское.
19 июня 2023, 05:07
Прокуратура проверяет владельцев севшего на мель пермского теплохода «Павел Бажов»
Судно не получило повреждений.
19 июня 2023, 03:13

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