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Теплосети

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2024
Мэрия Перми намерена ужесточить сроки рассмотрения жалоб горожан на отопление
Утвердить новый порядок и нормативы могут в ближайшее время.
21 июля 2024, 05:35
2023
В Соликамске вновь отключили тепло
Без отопления и горячего водоснабжения остались больше 30 многоквартирных жилых домов
25 декабря 2023, 15:17
Оставшихся без отопления маломобильных соликамцев хотят перевезти в детский лагерь
Подачу тепла восстановили в детских садах и школах.
15 декабря 2023, 09:51
В Соликамске жители снова остались без тепла
Вторая за эту неделю авария произошла на теплосетях в пермском Соликамске, жителям раздают обогреватели, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
14 декабря 2023, 19:05
2013
ТГК-9: В 90% случаев пермяки мерзнут из-за управляющих компаний
По словам представителя компании, все магистрально-тепловые сети уже запущены в работу.
3 октября 2013, 10:40

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