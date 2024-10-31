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Теплоснабжение

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Октябрь
Пермяки могут пожаловаться на температуру в своих квартирах
31 октября, 11:19
Сентябрь
В Пермском крае стартовал отопительный сезон
9 сентября, 14:47
Август
Пермский филиал «Т Плюс» собирается взыскать с пермского храма почти 100 тысяч рублей
2 августа, 05:55
Июль
Пермский экс-министр Минэкономразвития стал топ-менеджером ПАО «Т Плюс»
Экс-министр градостроительства Алексей Храпков стал директором теплобизнеса ПАО «Т Плюс».
30 июля, 07:10
В Перми на Гайве на шесть дней ограничат движение по участку улицы Писарева
9 июля, 07:30
В Прикамье с 1 июля вырастут цены на коммунальные услуги
1 июля, 05:58
Июнь
Компании-монополисты Прикамья оштрафованы почти на три миллиона рублей
27 июня, 05:14
В Перми почти на месяц ограничат движение по одной улице
20 июня, 09:21
Апрель
Жители Березовки судились с коммунальщиками за тепло в своих квартирах
В эту зиму выявлены многочисленные нарушения температурного режима.
23 апреля, 05:01

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