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Теракт

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Июль
В Перми безработную осудили за попытку поджечь военкомат
1 июля, 05:57
Июнь
Названо число погибших от террористов в Республике Дагестан
24 июня, 04:43
В Махачкале и Дербенте были ликвидированы шесть боевиков после теракта
24 июня, 03:14
Убиты священник и полицейские. Неизвестные устроили теракты в Дагестане
23 июня, 18:15
Май
Суд продлил арест четверым фигурантам дела о теракте в «Крокус Сити Холле»
16 мая, 11:47
Коммунальные аварии и теракты: чего боятся пермяки с начала 2024 года
14 мая, 13:10
Видео. В Белгороде обрушен подъезд 10-этажки. Возбуждено дело по статье «Теракт»
12 мая, 09:55
Полиция задержала 19-летнего парня, сообщившего о планах напасть на школу в Прикамье
8 мая, 18:16
Апрель
Пермяк соврал полиции, что захватил заложников и будет их убивать. Как его наказали
Мужчине предстоит провести шесть лет за решеткой.
24 апреля, 09:14
Житель Чусового осужден за ложное сообщение о теракте
9 апреля, 16:13
Задержан еще один участник подготовки теракта в «Крокус Сити Холле»
Какую роль выполнял арестованный в ходе подготовки, не разглашают
5 апреля, 15:00
Пермякам рассказали, почему так резко подскочили цены на авиабилеты
4 апреля, 11:08
Спасшие людей в «Крокусе» подростки нанесли символический удар на матче «Спартака»
4 апреля, 02:39
Март
Следователи установили личности 134 погибших при теракте в «Крокусе»
По последним данным, погибли 144 человека.
30 марта, 16:01
В Пермском крае откроется штаб писателя Прилепина, который пережил теракт
Писатель должен посетить регион в этом году.
30 марта, 12:43
Ответственного за пожарную безопасность в «Крокусе» вызвали на допрос
Террористы подожгли концертный зал, когда уходили с места преступления.
30 марта, 12:13
Следком требует арестовать девятого подозреваемого в теракте в «Крокусе»
Речь идёт о Назримаде Лутфуллои.
29 марта, 13:57
В Санкт-Петербурге арестовали курьера из Таджикистана по делу о теракте
29 марта, 12:22
Следком: исполнители теракта в «Крокусе» получали средства с Украины
Задержан еще один подозреваемый.
28 марта, 15:15
Авиакомпании из Китая предложили вернуть деньги за билеты после теракта в «Крокусе»
28 марта, 06:47

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