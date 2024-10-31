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Терминал

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2024
В трех минутах езды от пермского аэропорта открылся Chicken
В кафе установлено табло времени вылетов и прилетов самолетов.
31 октября 2024, 08:57
В Перми построят пешеходную дорогу между терминалами аэропорта
Владельцы отеля Apri Polet планируют собственными силами запустить пешеходное движение от отеля до аэровокзала.
19 июля 2024, 11:44
2014
Эскизы дизайна терминала аэропорта «Пермь» представят четыре компании
Архитекторы разработают интерьеры входного холла и зала вылета, общая площадь которых составляет около 19 108 кв.м.
16 декабря 2014, 06:38
2013
За право проектировать терминал аэропорта Перми поборются 5 участников
Всего на конкурс подано 14 заявок, однако, только 5 из них прошли отборочный этап.
13 сентября 2013, 06:30

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