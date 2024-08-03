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Территория семьи

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2024
Нежный август. Пермяки смогут помочь матерям с детьми, пережившим домашнее насилие
3 августа, 07:37
2023
Счастлива мама — счастливы все! Рассказываем, куда семьям Перми идти за помощью
19 октября 2023, 08:31
Услуги профессиональных родителей в Перми больше нет. Причина и альтернативы
21 сентября 2023, 05:08
2022
Спецпроект
В Перми уже год работают профессиональные родители. Первые итоги и перспективы
В планах организаторов программы масштабировать проект на другие территории.
«Приходят запуганные, смотрят в пол, а потом расцветают». Как помогают жертвам домашнего насилия?
20 января 2022, 02:30
2021
Зачем нужны профессиональные родители? Интервью с директором «Территории семьи» Анной Зуевой
18 октября 2021, 09:30

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