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Террорист

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2024
Уроженку Березников внесли в список террористов и экстремистов
Данные девушки находятся в национальном списке
28 марта 2024, 14:32
В соцсетях появились кадры допроса четвертого задержанного под Брянском террориста
Количество погибших во время стрельбы увеличилось до 133 человек.
23 марта 2024, 17:22
2015
Неизвестные заминировали пермскую школу №16
Сейчас учреждение оцеплено спецслужбами, ученики и педагоги выведены на безопасное расстояние.
14 марта 2015, 07:28
2014
Жильцов дома на Пушкина эвакуировали из-за сообщения о заложенной бомбе
Женщина, сообщившая полиции ложные сведения, задержана.
24 сентября 2014, 06:59
2012
Пьяный пассажир автобуса Пермь-Серов угрожал взорвать салон
Поссорившись с водителем, 25-летний пермяк сообщил, что в его сумке находится 3 килограмма тротила.
9 ноября 2012, 05:57
2011
Норвежский террорист стрелял под музыку из «Властелина колец»
Как следует из манифеста террориста, одна из композиций известного фильма вдохновляла и вызывала «страстный гнев» внутри него.
26 июля 2011, 09:26
2010
Пьяные пермяки «взрывают» Камскую ГЭС каждый год
На днях был задержан очередной телефонный террорист, сообщивший о взрывном устройстве.
1 октября 2010, 08:37

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