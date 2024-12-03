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Террористы

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Власти начали отбор авиаперевозчиков на рейс «Пермь — Минск»
3 декабря, 02:42
УФСБ по Пермскому краю раскрыло ячейку международных террористов
31 июля, 07:04
Связаны с террористами из «Крокуса»? В Таджикистане задержали девять человек
Допросы в Таджикистане продолжались несколько дней.
29 марта, 10:57
Пермский баскетбольный клуб «Парма» пожертвует средства для пострадавших в «Крокусе»
26 марта, 12:30
Во время побега из «Крокуса» террористы сбили восьмилетнего ребенка
Сейчас мальчик находится в реанимации.
23 марта, 16:22
Глава Союза таджиков Прикамья Хуршед Саидов сделал заявление после теракта
23 марта, 15:39
2023
Пермяка отправили в колонию почти на 6 лет за оправдание терроризма
23 июня 2023, 07:51
2014
Депутаты предложили судить террористов только в Москве и Ростове
Антитеррористические поправки готовы к рассмотрению во втором чтении.
17 апреля 2014, 08:09

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