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Терроризм

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Жалобу на приговор осужденного за госизмену чиновника из Перми рассмотрят в ноябре
23 октября, 09:54
Житель Пермского края «заминировал» автовокзал в Кизеле. Как его наказали
22 октября, 10:23
Студентка из Перми арестована за участие в террористической организации
30 августа, 15:50
УФСБ по Пермскому краю раскрыло ячейку международных террористов
31 июля, 07:04
Пермяк отправился в колонию на 13 лет за призывы к экстремизму и наркоторговлю
Первые три года мужчина проведет в тюрьме, а оставшиеся — в исправительной колонии строгого режима.
5 июля, 06:10
В Перми безработную осудили за попытку поджечь военкомат
1 июля, 05:57
Названо число погибших от террористов в Республике Дагестан
24 июня, 04:43
В пермских школах сегодня пройдут учения по антитеррористической защищенности
20 мая, 05:10
Пермяк соврал полиции, что захватил заложников и будет их убивать. Как его наказали
Мужчине предстоит провести шесть лет за решеткой.
24 апреля, 09:14
В Прикамье усилят меры антитеррористической защищенности
3 апреля, 14:44
Уроженку Березников внесли в список террористов и экстремистов
28 марта, 14:32
Барбершоп из Иваново, в котором работал один из террористов, сообщил об угрозах
Один из атаковавших «Крокус Сити Холл» проходил здесь испытательный срок.
24 марта, 04:44
В Госдуме обещают проработать тему смертной казни за терроризм в России
23 марта, 15:20
Не было даже охраны. Руководство кудымкарского ДК игнорировало угрозу терроризма
Сейчас выявленные многочисленные нарушения устраняются.
14 февраля, 13:58
2023
Неизвестные сообщили о минировании школы и нескольких зданий в Пермском крае
22 ноября 2023, 04:03
В Перми в СИЗО отправлен мужчина, пытавшийся поджечь инфраструктурный объект
15 сентября 2023, 14:41
В Перми прошли антитеррористические учения с участием силовиков и властей
В рамках учений освобождали «заложников», проводили меры «по ликвидации последствий теракта».
19 июня 2023, 12:25
2022
Особо опасного рецидивиста из соликамской колонии осудили за призывы к терроризму
Осужденный за преступления против личности мужчина вербовал заключенных.
28 октября 2022, 07:28
Жителя Прикамья осудили за призывы к насильственному свержению власти
Мужчина по решению суда должен заплатить многотысячный штраф.
12 октября 2022, 08:55
В Перми заминировали трамвай 7-го маршрута. Силовики ищут взрывное устройство
Трамвай стоит на пересечении улицы Ленина и Комсомольского проспекта
13 сентября 2022, 15:20

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