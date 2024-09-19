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Тнт

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2024
Фото. Два актера из Пермского края «засветились» в криминальной комедии на ТНТ
19 сентября, 06:01
Осенью выйдет второй сезон сериала про колонию с пермяком в одной из главных ролей
4 сентября, 11:38
Актер и комик Дмитрий Журавлев восхитился красотой Добрянки
21 августа, 11:49
Пермячка снялась в мистическом шоу «Место силы» на ТНТ
30 июля, 12:22
Команда КВН «Сборная ПГНИУ» прошла кастинг в юмористическое шоу на ТНТ
25 января, 10:36
2019
«Гуманизм россиян ярко выражен в жесткой среде». Ямур Гильмутдинов о новом сериале про пермскую колонию
12 декабря 2019, 06:26

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