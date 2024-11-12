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Тонкий лед

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2024
В Прикамье рыбак провалился под тонкий лед и погиб
12 ноября, 11:09
2023
Этой осенью в Прикамье уже провалились под лёд и погибли четыре человека
Зимой в регионе планируют открыть 12 ледовых переправ
17 ноября 2023, 14:24
В Перми два ребёнка провалились под лёд
8 ноября 2023, 10:38
Осторожно: тонкий лед! Как спасти провалившегося под лед и спастись самому
2 ноября 2023, 06:48
2022
МЧС Пермского края напоминает, что за выход на тонкий лёд накладывают штрафы
В 2022 году несчастных случаев на льду не зарегистрировано, а за осень-зиму 2021 года зафиксировано пять происшествий. Один рыбак умер от переохлаждения.
8 января 2022, 08:12

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