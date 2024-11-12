Тонкий лед

МЧС Пермского края напоминает, что за выход на тонкий лёд накладывают штрафы

В 2022 году несчастных случаев на льду не зарегистрировано, а за осень-зиму 2021 года зафиксировано пять происшествий. Один рыбак умер от переохлаждения.