Катерина Шпица, Наташа Поли, Зоя Бербер. Три пермячки вошли в ТОП-100 самых сексуальных женщин России

Три уроженки Перми вошли в сотню самых сексуальных женщин России - рейтинг, который ежегодно составляет журнал Maxim.