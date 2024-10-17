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Топливо

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Октябрь
В Пермском крае замедлился рост цен на топливо
17 октября, 06:58
Сентябрь
Готовность к отопительному сезону в Прикамье составляет 96%
12 сентября, 03:27
Август
В Перми вновь подорожало топливо. Цена дизеля выросла на 20 копеек
15 августа, 06:18
В Пермском крае снова взлетели цены на бензин марки АИ-98
Росстат обновил цены на топливо и нефтепродукты с 30 июля по 5 августа.
8 августа, 07:07
Июль
В Пермском крае резко выросла стоимость бензина марки АИ-98
25 июля, 08:11
Средняя цена на бензин в Прикамье впервые превысила 57 рублей
18 июля, 06:31
В РФ установят верхнюю границу цен на перелеты. Чем это грозит пермякам?
15 июля, 06:16
Май
Цены на бензин в Пермском крае растут седьмую неделю подряд. Данные Росстата
7 мая, 04:05
Апрель
Как изменились цены на бензин в Пермском крае за неделю? Данные Росстата
25 апреля, 04:52
Что случилось с ценами на бензин в Пермском крае за неделю? Отвечает Росстат
18 апреля, 05:00
Цены на бензин в Пермском крае растут четвертую неделю подряд
11 апреля, 12:21
Цены на бензин в Пермском крае растут третью неделю подряд
4 апреля, 05:26
Март
Что случилось с ценами на бензин в Прикамье за неделю? Отвечают специалисты Росстата
29 марта, 07:36
Специалисты Росстата рассказали, что произошло с ценами на бензин в Пермском крае
Стоимость топлива незначительно снизилась, но цены на бензин в Прикамье все еще самые высокие в ПФО.
21 марта, 07:42
Что случилось с ценами на бензин в Пермском крае за неделю? Отвечает Росстат
Стоимость топлива в регионе остается самой высокой в ПФО.
14 марта, 04:55
Что произошло с ценами на бензин в Пермском крае за неделю? Данные Росстата
Стоимость топлива остается самой высокой в ПФО.
7 марта, 06:05
Февраль
Цены на бензин в Пермском крае увеличиваются вторую неделю подряд
29 февраля, 04:53
Цены на бензин в Пермском крае ползут вверх
22 февраля, 08:43
Краевая дорожная служба не претендует на новые контракты на содержание городских улиц
15 февраля, 07:40
Стоимость бензина в Пермском крае остается самой высокой в ПФО
15 февраля, 04:04

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