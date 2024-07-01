properm.ru
ГлавноеВсе новости

Топонимика

Выбрать дату
2024
В Перми две улицы могут получить имена героев Бородинской битвы
1 июля, 08:46
Сквер у ДК им. Калинина в Перми официально получил имя конструктора Полянского
Соответствующее решение приняли власти города.
16 мая, 06:38
На Алее Доблести и Славы Перми может появится памятная плита Виктора Астафьева
Также внесено предложение установить плиту в честь 100-летия Пермского музыкального колледжа.
21 февраля, 06:48
2022
В Перми планируют поставить памятник Александру II
Инициатором появления памятника императору стала региональная служба судебных приставов. Другой памятный объект предложил Роспотребнадзор по Пермскому краю.
15 мая 2022, 07:52

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика