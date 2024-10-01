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Октябрь
В Перми за 6,2 млн рублей отремонтируют здание памятника «Училище народное»
1 октября, 10:48
Сентябрь
Возведение нового питомника растений в Перми обойдется в 144 миллиона
16 сентября, 09:19
В Перми «Машзавод им. Дзержинского» может потерять статус стратегического предприятия
3 сентября, 04:59
Август
Мэрию Кудымкара заподозрили в нарушениях при продаже земельных участков
23 августа, 09:18
Руководитель Пермского лесопожарного центра привлечен к ответственности
19 августа, 14:52
Июль
В Перми на архитектурную подсветку здания на улице Ленина потратят 25,2 миллиона
18 июля, 10:23
Июнь
В микрорайоне Бахаревка в Перми построят пожарный водоем за 9,1 млн рублей
28 июня, 04:29
В Перми отремонтируют первый модульный общественный центр
27 июня, 09:47
В Перми за 9,6 млн рублей отреставрируют здание памятника «Училище народное»
26 июня, 07:47
На проведение первенства РФ по триатлону среди юниоров в Прикамье потратят 214 тысяч
18 июня, 07:53
Как изменится цена на иномарки после отмены торгов долларом и евро? Отвечают эксперты
17 июня, 09:05
В Перми ищут еще одного подрядчика на восстановление старинного училища
Цена контракта составила 9 млн 419 тыс. рублей.
10 июня, 10:04
В Перми ищут подрядчика на разработку проекта лечебного корпуса за 66 миллионов
3 июня, 05:14
Апрель
В Прикамье на реализацию выставлены 58 конфискованных легковушек
Их владельцы водили в нетрезвом виде.
16 апреля, 05:07
В Черняевском лесу Перми построят поликлинику при тубдиспансере
13 апреля, 11:40
Март
Проект БЦ «ЛУКОЙЛа» у Камского моста в Перми обсудят на градсовете
28 марта, 12:36
Больница Перми, в которой рухнул лифт с пассажирами, ищет подрядчика для его замены
16 марта, 06:02
Минстрой Прикамья перенес срок торгов по комплексному развитию микрорайона ДКЖ
11 марта, 04:54
Новый владелец машзавода Дзержинского планирует модернизацию предприятия
4 марта, 12:46
Январь
Власти Перми ищут за 225 млн рублей инвестора для застройки микрорайона ДКЖ
25 января, 05:47

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