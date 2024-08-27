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Торговая сеть

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2024
В Пермском крае откроют девять АЗС премиальной сети финского бренда
27 августа, 04:41
В Пермь зашла федеральная сеть зоотоваров «Зоозавр»
22 мая, 06:50
Пермский Роспотребнадзор нашел нарушения в подарочных картах «Ашана»
29 февраля, 05:47
«Лента» начала проверку филиалов в Прикамье из-за металлической стружки в сыре
28 февраля, 05:15
2022
Магазины новой продуктовой сети «Дороничи» откроются в Перми
Продукция крупнейшего агропромышленного холдинга Приволжского Федерального округа будет представлена в фирменных магазинах
24 ноября 2022, 04:28
В Перми временно открылся один магазин H&M
Здесь распродают остатки одежды
16 августа 2022, 06:55

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