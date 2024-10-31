properm.ru
ГлавноеВсе новости

Торговля

Выбрать дату
2024
В Перми демонтировали восемь незаконных киосков
31 октября, 02:59
В Перми сносят очередной мини-рынок. Где и зачем?
24 октября, 11:59
В Пермском крае могут увеличить штрафы за незаконную торговлю
16 сентября, 05:11
Власти Перми намерены создать полноценный речной вокзал
11 сентября, 07:04
В Перми появятся точки продажи фермерской продукции
21 августа, 08:53
Пермяки стали чаще ходить по ресторанам
29 июля, 07:44
В Перми закрывается самый известный магазин винила
Последним днём офлайн-работы Spin станет 15 мая.
1 мая, 06:13
Зачем в магазинах просят оплатить покупки по QR-коду? Объяснение
11 апреля, 09:43
Компания «Спортмастер» нарушила права покупателей подарочных карт
1 марта, 08:49
Пермский Роспотребнадзор нашел нарушения в подарочных картах «Ашана»
29 февраля, 05:47
Объем интернет-торговли в Пермском крае за год вырос на 33,5%
19 февраля, 05:27
Объем розничной торговли в Прикамье за год вырос на 3,7%
6 февраля, 04:42
В Москве пермский книготорговец открыл магазин
Это уже третья точка в сети «Пиотровский».
31 января, 07:17
Выходец из Нидерландов займется производством коровьего молока в Прикамье
25 января, 06:09
Власти выдали разрешение на возведение строительного гипермаркета в микрорайоне Ива
16 января, 06:47
2023
С начала года доходы предприятий Прикамья упали почти на 40%
1 декабря 2023, 12:44
В Перми на продажу за 65 миллионов рублей выставлен торговый центр-долгострой
Недострой расположен в Мотовилихинском районе города.
10 ноября 2023, 11:49
В Перми вместо магазина Decathlon может появиться Desport
Осенью французская компания продала свой бизнес в России.
31 октября 2023, 10:32
В Перми вместо гипермаркета «Леруа Мерлен» построят магазин казанской сети
28 октября 2023, 06:11
В Перми в субботу откроют уже восьмой магазин федеральной сети Familia
4 августа 2023, 13:13

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика