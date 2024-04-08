properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Торговые сети

Выбрать дату
2024
В Перми цена десятка яиц опустилась ниже 100 рублей
Самые дешевые яйца отборной категории можно найти в «Магните» — десяток стоит 119,99 рублей.
8 апреля 2024, 09:19
Стоимость десятка яиц в Прикамье опустилась до 129 рублей
В среднем снижение цены на продукт составило 5 рублей.
18 марта 2024, 08:10
В течение 2024 года в Прикамье завезли 441 тонну свежих помидоров из Казахстана
6 марта новая партия томатов прошла проверку Россельхознадзора.
7 марта 2024, 08:27
2017
На Велте откроется гипермаркет «Лента»
31 июля 2017, 10:14
2011
В Перми закрылись магазины сети «НоутовЪ»
Очевидно, еще одна местная компания не справилась с приходом на рынок федерального игрока.
6 ноября 2011, 11:03

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика