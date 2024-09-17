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Торговый центр

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Сентябрь
Харчевня «Длинный нос» открылась в Перми на месте грузинского ресторана
17 сентября, 02:52
Бывшее здание музея современного искусства PERMM подешевело на 50 миллионов
5 сентября, 08:05
Август
Проданы помещения телекомпании «Рифей» в здании бывшего кинотеатра
26 августа, 12:04
В пермском ЖК «Арсенал» откроется ресторан европейской кухни «Лечо»
9 августа, 07:58
Собственник «Сатурн-Р» снова выставил на продажу бывшее здание музея PERMM
5 августа, 03:24
В Мотовилихе могут снести кинотеатр «Искра». Зачем?
На его месте планируют построить торговый центр.
2 августа, 07:49
Июль
В Перми открылся новый магазин федеральной сети «Детский мир»
22 июля, 03:01
Инспекция по охране ОКН требует убрать силомер и караоке-будку у пермского ЦУМа
16 июля, 07:50
В Свердловском районе Перми построят торговый центр
Разрешение на строительство действует до сентября 2025 года.
11 июля, 10:46
Первый в России магазин китайского бренда HEA открылся в Перми
6 июля, 11:25
Июнь
Администрация Перми передала «малую пирамиду» на эспланаде Театру-Театру
3 июня, 10:22
Май
В пермской «пирамиде» на улице Крисанова закрылся магазин с морепродуктами
23 мая, 05:50
Открытие нового боулинг-центра в Перми ожидается в июне
17 мая, 05:33
На пермской набережной откроется ресторан «ПарKing» в бизнес-центре «Магнат»
14 мая, 08:26
Апрель
На бывшем участке ритейлера «Виват» строят новый торговый центр
24 апреля, 03:42
Стало известно, где в Перми откроется второй в городе боулинг-центр
17 апреля, 05:16
Стало известно, в каком районе Перми появится самый высокий ТРЦ в городе
Площадь 10-этажного торгового центра составит 20,9 тыс. кв. м.
5 апреля, 04:35
Февраль
В Перми продают помещение не открывшегося «Золотого яблока» почти за 300 млн рублей
20 февраля, 08:14
В Перми после пятилетнего простоя открылся торговый центр «Лайнер»
2 февраля, 07:09
Январь
Еще в одном пермском ТЦ откроется спортивно-развлекательный центр для детей
10 января, 07:08

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