Товарный знак

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Март
Отказ Роспатента в правах Матросова на фразу «Счастье не за горами» будет обжалован
28 марта, 05:56
Автор пермского «Счастья не за горами» не смог получить права на инсталляцию
27 марта, 09:34
Сентябрь 2023
Пермская туристическая компания отреклась от названия тура «Сердце Пармы»
25 сентября 2023, 09:19
Пермская компания VERRA извинилась перед писателем Алексеем Ивановым
В VERRA больше не планируют использовать для своих продуктов названия книг Иванова.
22 сентября 2023, 12:01
Пермский бизнесмен Андрей Саламатин извинился перед писателем Алексеем Ивановым
Переговоры главы ювелирной компании и продюсера писателя закончились миром. Разбирательства в суде не будет.
15 сентября 2023, 04:47
Пермский бизнесмен требует извинений от продюсера автора книги «Сердце Пармы»
Пермский предприниматель производит украшения под брендом «Сердце Пармы» еще с 2022 года.
11 сентября 2023, 05:28
Пермский завод хочет производить продукцию для взрослых под брендом «Сердце Пармы»
Заявка еще не рассмотрена.
4 сентября 2023, 08:18
Июнь 2023
Американская компания подала в суд на бизнесмена из Чусового из-за одежды
Предприниматель не в первый раз нарушает права зарубежных компаний.
26 июня 2023, 05:26

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