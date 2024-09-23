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Товары

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2024
Пермская художественная галерея покупает мебель за 3,5 миллиона рублей
Товар должен быть доставлен в галерею до 6 декабря.
23 сентября 2024, 10:43
В июне в Перми выросли цены на макароны, хлеб и такси
Зато подешевели подержанные импортные авто.
11 июля 2024, 11:26
Перед майскими праздниками в Перми вырос спрос на товары для рыбалки
Аналитики сервиса «Авито Товары» рассказали о росте продаж.
26 апреля 2024, 12:26
2010
Цены в Прикамье выше, чем в остальных регионах Приволжья
Край на втором месте по стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг в Приволжском округе.
26 июля 2010, 11:34

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