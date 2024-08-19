properm.ru
ГлавноеВсе новости

Традиции

Выбрать дату
2024
Каждый год пермяки приобретают более 19 миллионов почтовых марок
19 августа, 05:16
Семья из Прикамья стала победителем Всероссийского конкурса «Семья года»
2 августа, 03:34
Ильин день: С громом и надеждой
Как ветхозаветный пророк стал глубоко почитаемым святым, а день его памяти превратился в народный праздник.
1 августа, 06:50
В Перми пройдет выставка изобразительных работ юных художников из Чердыни
Выставка состоится с 1 по 28 июня.
27 мая, 08:44
Вербное воскресенье: суть, празднование, традиции
Когда и как празднуют Вербное воскресенье православные христиане.
26 апреля, 02:34
Прощание с зимой: когда пермяки отметят Масленицу в 2024 году?
7 февраля, 15:50
Крещение Господне: где набрать святую воду пермякам?
18 января, 08:35
2023
Фотофакт: на «Празднике гусиного пера» провели забеги с тушками на коромыслах
5 декабря 2023, 07:29
Как десантники в Перми отметят 2 августа в этом году
31 июля 2023, 07:17

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика