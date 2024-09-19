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Трагедия

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2024
В ПГНИУ 20 сентября пройдет траурный митинг
19 сентября, 11:53
В Прикамье простились с погибшим на СВО 41-летним Андреем Сарычевым из Очера
6 сентября, 05:15
Родственники погибших на Камчатке пермяков смогут получить меры поддержки от края
3 сентября, 12:34
Стало известно, когда начнут эвакуировать тела погибших туристов на Камчатке
2 сентября, 03:59
В Перми спортивная школа заплатит 1,5 млн рублей за гибель подростка
22 июля, 08:43
В Прикамье из реки Сергинка спасатели извлекли тело мужчины
21 июля, 10:10
Краевой омбудсмен прокомментировал убийство 9-летнего мальчика в Перми
17 июля, 04:18
В Прикамье простятся с погибшим на СВО Владиславом Рахметовым из Чусового
16 июля, 05:05
Фото. В Прикамье из-за плохой дороги снова застряла скорая на пути к пациенту
2 июля, 09:01
Утонувший подросток в Прикамье сбежал из лагеря с помощью ложки
20 июня, 09:04
Следователи назвали причину смерти пермского гримера Сергея Мухина
11 апреля, 05:43
«Умер, не выходя из комы». В Пермском крае избили бывшего участника СВО
На мужчину напали в начале марта.
29 марта, 06:16
«Говорят, что это самоубийство, а я не верю». Пермяка нашли спустя 2 месяца поисков
Мужчина пропал еще в конце прошлого года.
24 февраля, 05:50
В Перми на пожаре погибли известный фотохудожник Станислав Ожигов и его сын Ян
12 февраля, 11:56
В Перми во время новогоднего корпоратива погиб трехлетний ребенок
9 января, 12:49
2023
В Грузии при сходе оползня погибла пермячка
Тело девушки опознала ее подруга.
5 августа 2023, 16:46
2020
Спецпроект
До ЧП в «Карамели» тепловики начали банкротить «Профи-Дом». Все, что известно о трагедии в Перми
Сейчас в городе введен режим ЧС, организована телефонная линия для оперативной помощи всем нуждающимся.

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