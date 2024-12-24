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Трактор

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Суд в Очере приговорил тракториста к обязательным работам за смерть пассажира
24 декабря, 11:34
В Минздраве Прикамья рассказали о пострадавших в ДТП автобуса с трактором
Шесть человек были отправлены в больницу.
27 февраля, 13:01
Отомстил за долги по зарплате. Два приятеля украли трактор в Пермском округе
11 января, 07:35
2015
Ночью в Перми с шоссе Космонавтов угнали трактор
По данным камер наблюдения, угонщики направились на нем в сторону города.
18 сентября 2015, 04:52
2013
В Пермском крае участковый применил оружие, чтобы остановить пьяного тракториста
Правонарушитель задержан, в отношении него составлен административный протокол за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
7 мая 2013, 07:12
2011
Пермского тракториста, спасавшего людей на пожаре, наградили
Героем оказался простой рабочий Михаил Стариков.
13 октября 2011, 05:15

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