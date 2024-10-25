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Трамвай

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Октябрь
Из-за ремонта на улице Дзержинского в Перми изменится движение трамваев
25 октября, 13:31
Пермяки смогут помочь детям, посетив рок-концерт в трамвае
11 октября, 08:16
Чиновники не разрешат пермякам открывать двери в автобусах
1 октября, 08:52
Сентябрь
В Пермь вернулся самый длинный в России трамвай «Лев»
11 сентября, 04:49
Август
В Перми от сегодня и до конца недели изменится движение всех трамвайных маршрутов
19 августа, 10:14
В центре Перми произошло ДТП с трамваем
7 августа, 10:00
В Перми представили проект нового трамвайного депо «Балатово»
7 августа, 08:00
По самой новой линии Перми перестали ходить трамваи
Пермская мэрия не планирует возобновлять движение маршрута.
1 августа, 11:46
Июль
Завтра трамваи вновь пойдут по улице Борчанинова в Перми
Пока по улице будет двигаться трамвай одного маршрута.
31 июля, 12:35
В Перми перекладывают рельсы и плиты на трёх трамвайных переездах
23 июля, 15:54
В Пермь больше не будут поставлять новые трамваи
Последние вагоны прибыли на год раньше срока.
22 июля, 16:23
Видео. В Перми у ТРК «СемьЯ» задымился трамвай №8
11 июля, 05:35
В Перми у ТРК «Семья» из-за велосипедиста произошло трамвайное столпотворение
9 июля, 09:50
Июнь
Фото. В Перми на перекрестке улиц Сибирской и Ленина столкнулись трамвай и машина
21 июня, 06:19
По пермским улицам будет ездить трамвай-музей
На маршруты он выйдет после участия в параде трамваев.
10 июня, 12:01
Май
В Перми с 25 мая изменится движение транспорта в Индустриальном районе
21 мая, 16:21
Апрель
С завтрашнего дня на улицы Перми вернётся трамвай №3
Параллельно с этим будет отменён автобусный маршрут.
22 апреля, 14:37
Март
С 1 апреля в работе ряда маршрутов общественного транспорта Перми будут изменения
Вводятся новые остановки, будут скорректированы отправления
29 марта, 08:57
В Перми с 1 апреля на месяц закроют трамвайный маршрут №3
28 марта, 11:15
В Перми закроют трамвайное движение по улице Борчанинова
Это внесет серьезные коррективы в движение транспорта в центре города.
13 марта, 16:17

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