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Трамвайное депо

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2024
Развлекательный центр в бывшем трамвайном депо в Разгуляе откроется в 2027 году
До мая следующего года будет идти разработка и согласование проекта.
17 сентября 2024, 12:43
Площадкой для второй сцены театра «У Моста» в Перми может стать бывший хлебозавод
Собственники здания ситуацию не прокомментировали.
19 июля 2024, 05:37
Определен разработчик проекта реновации трамвайного депо в Разгуляе
Сейчас научно-проектная документация находится в процессе разработки
18 июня 2024, 04:53
2023
Реновация трамвайного депо в Разгуляе получила статус приоритетного. Что там будет
Проект должны реализовать к началу 2025 года.
24 августа 2023, 05:05
В здании бывшего трамвайного депо в Разгуляе планируют открыть фудмолл
Сейчас разрабатывается концепция пространства.
3 апреля 2023, 04:16
Власти Перми пока не знают, как будет использовать победитель аукциона здание депо
Стоимость аренды здания от начальной цены выросла в 1700 раз.
27 марта 2023, 06:45
Определился победитель аукциона на аренду трамвайного депо в пермском Разгуляе
Стоимость аренды для победителя достигнет 6,9 миллионов рублей в год.
27 марта 2023, 04:22
Аукцион по аренде трамвайного депо в Разгуляе перенесли на сегодня
14 марта 2023, 03:47
На аукцион по аренде здания депо в Разгуляе заявились десять участников
9 марта 2023, 14:18

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