properm.ru
ГлавноеВсе новости

Транспортная полиция

Выбрать дату
2024
В Прикамье 12-летние подростки разбили линзы железнодорожных светофоров
16 октября, 14:35
Пермяк споткнулся и упал на рельсы перед электричкой. Жив ли он
6 августа, 09:21
В Прикамье уборщицу заподозрили в краже денег у подростка
Подросток из Лысьвы накопил на дорогой телефон, но потерял кошелек.
16 июля, 11:23
В Прикамье кондуктора будут судить за растрату в размере 12 тыс. рублей
18 февраля, 10:25
Пермяк не смог слетать в Сочи из-за своего поведения в самолете. Что он сделал
6 февраля, 10:39
Отбивался от демонов ножом. В Прикамье экстренно остановили поезд из-за ЧП
3 февраля, 05:40
В отношении буйного пассажира в пермском аэропорту составили сразу три протокола
1 февраля, 13:46
Пьяный пассажир в аэропорту Перми не смог улететь в Тюмень
Бортпроводники заметили нарушителя.
16 января, 06:00
2023
Транспортные полицейские задержали похитительницу кроссовок
6 ноября 2023, 04:33
Надо меньше пить. Нетрезвая пермячка не смогла улететь в Сочи
16 октября 2023, 12:40

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика