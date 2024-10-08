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Транспортная прокуратура

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2024
«Объяснить суду, как люди мучаются». Начался процесс по ж/д переходу на Мулянке
8 октября, 03:00
Моторная лодка с людьми налетела на законсервированную вышку на Каме. Погиб человек
16 сентября, 10:32
В Пермском крае после ЧП с поездом «Новый Уренгой — Москва» проводится проверка
2 августа, 05:56
Школьники, зимой застрявшие на станции Пермь-II, хотят получить компенсации от РЖД
5 июля, 11:54
Транспортный прокурор избавил реки Прикамья от опасной лодки
Владельца лодки оштрафовали на 5 тыс. рублей.
3 апреля, 08:38
Может, новый прокурор поможет? Жители Мулянки бьются за железнодорожный переход
15 марта, 08:58
В Прикамье возбуждено уголовное дело о контрабанде леса в Азербайджан
1 марта, 09:29
Строители Чусовского моста заплатят РЖД 900 тыс. рублей за ДТП с грузовиком
18 февраля, 10:59
В отношении буйного пассажира в пермском аэропорту составили сразу три протокола
1 февраля, 13:46
Спецпроект
Пленные пермяки и школьники на вокзале. Главные новости недели в Пермском крае
Рассказываем, чем запомнились последние несколько дней пермякам.
После публикации Properm. ru прокуратура проверит инцидент со школьниками на вокзале
4 января, 07:17
2022
Авиакомпанию оштрафовали за то, что она не предоставила гостиницу и горячее питание при задержке рейса
По инициативе Пермского транспортного прокурора авиакомпания оштрафована за нарушение прав пассажиров.
20 марта 2022, 06:20

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