properm.ru
ГлавноеВсе новости

Трасса

Выбрать дату
Ноябрь
В Пермском крае на трассе Полазна — Чусовой разбились Nissan и Niva
5 ноября, 06:56
На автодороге «Кострома-Шарья-Киров-Пермь» «КАМАЗ» насмерть сбил пешехода
3 ноября, 12:44
В Прикамье прокуратура взяла на контроль проверку смертельного ДТП с ребенком
2 ноября, 05:19
Октябрь
Спецпроект
В Перми открыли мост между Ивой и Садовым. Вот как он выглядит
Общая протяженность этого участка составила 1,21 км.
Июль
В Прикамье жители Совы останутся пока без нормальной дороги до деревни
21 июля, 14:10
Автомобиль перегородил дорогу к пермскому аэропорту после ДТП с КамАЗом
21 июля, 07:56
«Хотите, чтобы люди дохли?». Пробки на трассе Пермь-Екатеринбург возмутили пермяков
3 июля, 07:22
Июнь
В Пермском крае построят самую длинную в стране канатную дорогу
Открыть аттракцион планируется через два месяца.
3 июня, 08:28
Май
Спецпроект
Как обстоят дела со стройкой «Мотовилихинского шоссе»? Фоторепортаж
Работы по первом этапу строительства должны быть завершены к декабрю 2024 года.
Февраль
Стали известны новые подробности аварии, где пермячку убило колесом
28 февраля, 12:07
Регистрация на лыжную гонку «Ёлки. Пермский период» заканчивается 2 марта
25 февраля, 14:30
Январь
На строящейся федеральной трассе в Прикамье устанавливают систему мониторинга карста
Больше двух третей второго этапа дороги Дюртюли-Ачит проходят по участку карстовых пород.
18 января, 15:23
Декабрь 2023
На двух региональных автодорогах введены ограничения для движения
26 декабря 2023, 11:55

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика