properm.ru
ГлавноеВсе новости

Травма

Выбрать дату
2024
Пермяк получил ожоги третьей степени на пожаре в Губахинском округе
2 сентября, 07:13
В Прикамье в ходе ДТП с коровой погиб 19-летний юноша
27 августа, 09:35
После публикаций Properm. ru бетонную чашу экстрим-парка в Перми начали ремонтировать
15 июля, 12:49
Владелец пермского парка Горького получил серьезную травму в океане
19 июня, 10:03
Жителю Прикамья пришлось заплатить за укушенный палец более 200 тысяч рублей
20 мая, 06:33
В Перми ищут владельца люка, где провалился и травмировался житель города
10 апреля, 10:31
В Прикамье проводится проверка гибели мужчины на железнодорожных путях
Инцидент произошел днем 21 марта.
21 марта, 12:51
Фото. «Можно получить травму». Власти Перми прокомментировали жалобы пермяков на гололед
21 марта, 07:08
Пермячка отсудила у «Монетки» более 300 тысяч за перелом ноги на крыльце магазина
4 марта, 06:09
В Прикамье полиция задержали посыльного телефонных мошенников
28 февраля, 07:43
Пермячка отсудила полмиллиона рублей у ТСЖ за травму ноги после падения на тротуаре
7 февраля, 06:21
2023
Ребёнок из Оханска за травму на соревнованиях получит 100 тысяч рублей от мэрии
12 сентября 2023, 13:20
Жительница Кунгура отсудила у поликлиники 250 тысяч рублей за падение на крыльце
В результате падения она получила перелом ноги.
24 января 2023, 10:28
2022
Дорожный рабочий упал с моста в Пермском крае и получил тяжёлую травму
В Гострудинспеции назвали причины ЧП.
15 ноября 2022, 09:27

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика