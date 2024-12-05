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Травматическое оружие

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Следователи Березников проверяют факт расстрела капитаном полиции своих друзей
11 апреля, 09:20
2013
В Пермском крае мужчина из «травматики» обстрелял рейсовый автобус
Водителя BMW оскорбил тот факт, что рейсовый автобус его обогнал. В ответ он выстрелил в лобовое стекло.
12 июня 2013, 06:38

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