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Травмы

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2024
В Прикамье прокуратура взяла на контроль проверку смертельного ДТП с ребенком
2 ноября, 05:19
За последние полторы недели в Перми сбили 17 пешеходов
1 ноября, 09:58
На пожаре в Барде пострадал человек
5 октября, 09:12
Нашёлся мужчина, которого искали под завалами в Кизеле
23 августа, 08:19
В Пермском крае за полгода на производстве погибли 11 человек
Чаще всего травмы получали работники обрабатывающей промышленности.
12 августа, 08:01
Бастрыкин затребовал доклад об инциденте на руднике «Уралкалия»
27 июня, 04:19
Бастрыкин запросил доклад о стрельбе по девочкам на детской площадке в Прикамье
30 апреля, 05:03
Количество пожаров за 2023 год в Прикамье увеличилось на 20%
Всего в прошлом году на территории региона зарегистрировано 4945 пожаров.
10 апреля, 05:20
Пермячка из-за комплимента от шеф-повара порезала руки и попала в больницу
1 марта, 05:04
Пермяк требует от предпринимателя 3 миллиона рублей за потерянную ногу
24 февраля, 13:24
В Октябрьском мужчина при розжиге печи получил ожог 23% площади тела
19 февраля, 06:55
В 2023 году в Пермском крае количество пожаров выросло на 21%
7 февраля, 13:48
2023
Десятилетняя девочка из Перми получила ожоги во время прогулки на квадроциклах
Из-за течи антифриза у девочки ожоги третьей степени.
15 сентября 2023, 11:19
Врачи рассказали о состоянии пермского тяжелоатлета, потерявшего 80% крови
Спортсмен идет на поправку.
22 августа 2023, 13:16

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